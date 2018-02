Kanzlerin Merkel will die Liste der CDU-Minister vor dem Parteitag bekanntgeben. So mancher junge Politiker kann sich wieder Hoffnung machen.

Junge Union-Chef Paul Ziemiak hat die Bereitschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt, vor dem Parteitag am 26. Februar ihre Liste der CDU-Minister für eine neue Große Koalition vorzulegen. "Das ist ein gutes Zeichen", sagte er am Montag im ZDF. "Sie hat verstanden." Ziemiak bedauerte, dass die CDU bereit ist, das Finanzministerium an die SPD abzugeben. "Das ist nicht gut angekommen bei unserer Basis".

Grundsätzlich sei es nötig, dass auch die CDU ihre Mitglieder stärker einbeziehe. Ziemiak räumte ein, dass auch er nicht dafür gewesen wäre, die Koalitionsverhandlungen wegen der harten Forderungen der SPD zur Ressortverteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...