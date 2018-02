Eine neue Kryptowährung sorgt seit Freitag für Furore. U.CASH wird auf Coinmarketcap seit dem neunten Februar 19:39 Uhr gelistet und verzeichnete in der Spitze ein Plus von 6.035 Prozent! Aktuell hat der Höhenflug etwas an Schwung verloren. Dennoch beträgt die Wertsteigerung noch mehr als 3.000 Prozent und mit einer Marktkapitalisierung von knapp über einer Milliarde US-Dollar steht die digitale Währung auf Platz 26 der größten Kryptowährungen.

