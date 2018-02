Zürich - Die Korrektur an den Börsen hat sich in der letzten Woche fortgesetzt und die Abwärtsbewegung hat sich beschleunigt. Es resultierten sowohl in den USA als auch in Europa Kursverluste von etwa 5%. Im Zuge dessen schoss der VIX-Index bis auf 37, ein Level, das letztmals im August 2015 erreicht wurde. Als Gründe für die Korrektur wurden technische Faktoren genannt. Fonds, die Volatilität short waren, mussten sich eindecken, was den VIX weiter nach oben trieb und schliesslich auch den Aktienmarkt belastete. Weiter waren Quant-Fonds mit CTA-Strategien (meist Trend-Follower) aggressive Verkäufer am Markt.

Während an den Aktienmärkten fast schon panikartige Zustände herrschten, ging es bei den Währungen vergleichsweise ruhig zu und her. Der Euro verlor über die Woche gegenüber dem Dollar 1.5%. Der Franken konnte etwas von seinem Status als sicherer Hafen profitieren und gewann gegenüber dem Euro 0.9%. Ein USD kostet per Wochenschluss 94 Rappen.

Die Zinsen, die der Auslöser für die Börsenkorrektur waren, stiegen in der letzten Woche zumeist nicht mehr weiter. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen verharrte bei ungefähr 2.8% und das deutsche Pendant steht bei ca. 0.75%.

Gold und Öl unter Druck

Gold bot in der letzten Woche keinen Schutz gegen die Marktturbulenzen. Es resultierte ein Wochenverlust ...

