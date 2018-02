EUROSTOXX 50 - Alles kalter Kaffee!

Eine Fülle kurzfristiger Verkaufssignale deutete beim EuroStoxx 50 (WKN: 965814 / ISIN: EU0009658145) bereits Mitte Januar eine deutliche Korrektur an. Dass sich daraus ein derartiger Einbruch entwickelt, war kaum abzusehen. Dennoch ist der "Crash" bisher harmlos verlaufen. Bisher.

Was mit dem Bruch einer steilen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten von 3.638 Punkten begann, entwickelte sich ab Ende Januar zu einer exorbitanten Abwärtsbewegung, die den Index binnen weniger Tage unter die Unterstützungen bei 3.605 und 3.585 Punkten einbrechen ließ. Als der Index am 02. Februar auch das 38,2?%-Level der Januarrally unterschritt und zudem auch unter die frühere Abwärtstrendlinie seit dem Novemberhoch bei 3.708 Punkten zurückfiel, brachen alle Dämme: In einer geradlinigen Verkaufswelle fiel der Index bis an das Augusttief bei 3.363 Punkten und generierte damit auch im mittel-bis langfristigen Bild ein Verkaufssignal. Das entfernteste Kursziel der letzten Analyse zum EuroStoxx wurde damit innerhalb von zwei Wochen erreicht - das ist mehr als beachtlich. Aber es ist noch kein Vergleich zum Abwärtspotenzial, das dieser Abverkauf aktiviert hat oder im Vergleich früherer mittelfristiger Abwärtsbewegungen.

Die anschließende Erholung stoppte an der Unterseite der Tradingrange der Vormonate bei 3.469 Punkten und der EuroStoxx ging wieder in den Sinkflug über.

Der aktuelle Einbruch im Vergleich

Damit ist der Index bis dato mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 32 Punkten pro Tag gefallen (die Bewegung nach dem Tief am 06. Februar nicht mitgerechnet). Das ist durchaus schnell, vor allem wenn man es in Relation zur niedrigen Volatilität der Wochen vor dem 24. Januar setzt.

Vergleicht man den Einbruch der letzten Tage aber z.B. mit den großen Verkaufswellen von 2015 und 2016 scheinen wir uns in einer moderaten Korrektur zu befinden. Von den immensen Kursrückgängen 2008 und 2011 ganz zu schwiegen

Quelle: Guidants

So brach der EuroStoxx vom 10.08.2015 bis zum 24.08.2015 mit einer Geschwindigkeit von 70 Punkten pro Tag ein. Vom 03.12.2015 bis zum 11.02.2016 wurden zwar nur 17 Punkte pro Tag erreicht, aber dafür 48 Tage am Stück. Die Teilwellen dieses Kursrutsches beschleunigten auf 53, 42 und 36 Punkte pro Tag. Bislang sind wir in der aktuellen Phase damit eher am unteren Ende der "Richterskala".

