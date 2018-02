FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Cewe von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 94 Euro angehoben. Der jüngste Zukauf in Frankreich passe perfekt zum Fotodienstleister, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Zunächst würden die Gewinne zwar leicht belastet, langfristig aber deutlich voran gebracht./ag/mis

Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN DE0005403901

AXC0072 2018-02-12/09:59