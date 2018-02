Ab Mitte März bis Saisonende warten tolle Osterüberraschungen für die ganze Familie



Region Hochkönig (ots) - Familien erleben in der Region Hochkönig zu jeder Jahreszeit etwas ganz Besonderes. So auch zu Ostern. Denn vom 17. März bis 08. April ist der Osterhase unterwegs. Jeden Mittwoch und Samstag versteckt er entlang der Königstour überdimensionale Osternester und sorgt für tolle Überraschungen. Zudem gibt es mit dem Angebot "Familienglück" in diesem Zeitraum für alle Kinder bis 15 Jahre einen kostenlosen Skipass.



Skifahren zur Osterzeit ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie: Die Tage werden länger, die Frühlingssonne gewinnt an Kraft und traumhaften Sonnenskitagen steht nichts mehr im Wege. Am Berg sorgt herrlicher Firnschnee für Spaß und Abwechslung und im Tal hört man bereits die ersten Vöglein zwitschern.



Zwtl.: Osternestsuche entlang der Königstour



Ostern ohne Ostereiersuche wäre wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Genau deshalb versteckt der Osterhase in der Region Hochkönig entlang der Königstour überdimensionale Osternester und garantiert somit Spaß und Freude für die ganze Familie. Vom 17. März bis Saisonende können große und kleine Gäste immer mittwochs und samstags von 9 bis 12 Uhr die schönste Skirunde der Alpen genießen und dabei tolle Überraschungen entdecken.



Zwtl.: Osterspecial "Familienglück"



Neben der Ostereiersuche und idealen Pistenbedingungen hält die Region Hochkönig ein weiteres Special für ihre Gäste bereit: Mit dem Angebot "Familienglück" erhalten Kinder bis 15 Jahre im Aktionszeitraum einen gratis Skipass. Und wer keine eigene Skiausrüstung besitzt, darf sich zudem über 20 Prozent Ermäßigung beim Skiverleih freuen.



Zwtl.: Hochkönig Osternest-Gewinnspiel auf Facebook mit tollen Preisen!



Live dabei in Österreichs größtem Skivergnügen - Ski amadé Mit einem Skipass 760 Kilometer Pistenspaß - das gibt es nur in Ski amadé. 270 moderne Lifte und 356 bestens präparierte Pisten warten im atemberaubenden Bergpanorama auf Skifahrer und Snowboarder. Mehr Informationen finden Sie unter www.skiamade.com



