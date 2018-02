Bis August lässt sich im Chart der FMC-Aktie eine Aufwärtsgerade zurückverfolgen, welche die Notierungen am Freitag am Tief bei 83,92 Euro erneut bestätigten. Der Support lässt sich aktuell bei 84,40 Euro beschreiben. In diesem Bereich befindet sich auch die derzeit bei 84,10 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, die zuletzt als Unterstützung gehalten hat. Zuvor waren die Notierungen vom Hoch von Anfang Februar bei 93,82 Euro zurückgekommen und hatten innerhalb weniger Tage als Folge der breiten Abgabebereitschaft am deutschen Aktienmarkt rund zehn Prozent an Wert verloren. An der doppelten Unterstützung könnte diese Richtung nun ihr Ende finden ...

