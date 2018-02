12.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: VIG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am 30. Oktober 2017 wurde der Kaufvertrag über 100 Prozent der Anteile an der Merkur Osiguranje d.d. (Merkur) unterzeichnet. Die Transaktion wurde mit Zustimmung der lokalen Behörden am 8. Februar 2018 abgeschlossen. Damit rückt die Vienna Insurance Group (VIG ) in Bosnien-Herzegowina vom achten auf den dritten Marktrang vor. Die Gesellschaft wurde von der österreichischen MERKUR International Holding AG erworben und ist vorwiegend auf das Lebensversicherungsgeschäft spezialisiert. Damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...