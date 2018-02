Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer kräftigen Erholungsbewegung sind die Börsen in Europa in die neue Handelswoche gestartet. Gute Vorgaben von der Wall Street haben zunächst das Fundament geliefert. Auf der anderen Seite sind erste Käufe zu sehen, nachdem der Aktienmarkt zu schnell zu tief gefallen ist. Gemessen an den aktuellen Gewinnschätzungen sind die Börsen in Europa nicht mehr so teuer wie zu Jahresstart, in Folge kommt frisches Geld an den Markt.

Der DAX legt um 2 Prozent auf 12.353 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,7 Prozent auf 3.381 Punkte. Der Euro handelt knapp unter 1,23 Dollar und damit kaum verändert gegenüber Freitag. Gegenwind kommt allenfalls von den Anleihen, die etwas leichter tendieren. Die Berichtssaison legt zum Wochenstart eine kleine Pause ein, Impulse von dieser Seite fehlen weitgehend.

Versicherer Ergo will Aktienquote erhöhen

Der Versicherer Ergo rechnet an den Aktienmärkten mit steigenden Kursen in diesem Jahr. Die Erstversicherungstochter der Munich Re will deshalb die Aktienquote in ihrem Anlageportfolio erhöhen, wie Ergo-Vorstand Andree Moschner dem Handelsblatt sagte. Insgesamt geht es um eine Summe von 6 Milliarden Euro, die in Aktien insgesamt investiert werden sollen. Die jüngsten Konjunkturzahlen hätten das Bild eines synchronisierten globalen Aufschwungs bestätigt. "Dynamisches Nominalwachstum und steigende Unternehmensgewinne lassen in diesem Szenario Spielraum für steigende Kurse bei Aktien", sagt er. "Sie bleiben von daher unter mittelfristigen Aspekten attraktiv."

Abgabedruck weicht aus Rohstoffen

Auch an der Preisfront der Rohstoffe setzt nach dem Abverkauf in der Vorwoche einen Stabilisierung ein. So handelt das Barrel der Sorte Brent ein gutes Prozent fester bei 63,63 Dollar. Aber auch die Industriemetalle legen zu, so notiert der Dreimonats-Kupfer-Kontrakt 1,4 Prozent im Plus, Zink legt 0,6 Prozent zu und Aluminium immerhin noch 0,2 Prozent, jeweils gegen den Freitag. Der europäische Sektor der Minenwerte legt im Mittel um 3,3 Prozent zu, die Ölwerte um 1,6 Prozent.

Positiv wird im Handel die Aussage der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager für die Aktie von Bayer (plus 2 Prozent) gewertet. Sie stellte in einem Bericht der Rheinischen Post am Samstag Bayer grünes Licht für die Übernahme von Monsanto in Aussicht. "Es ist (...) nicht unser Ziel, Fusionen zu verhindern, sondern sie so zu gestalten, dass der Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher erhalten bleibt", sagte sie gegenüber der Zeitung.

Erneute Probleme bei A320neo-Triebwerken könnte Airbus belasten

Bei dem europäischen Flugzeughersteller Airbus (minus 0,2 Prozent) gibt es erneut Probleme bei den Triebwerken für den A320neo, die von Pratt & Whitney zugeliefert werden. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit ordnete am Freitag daher Flugbeschränkungen für Flugzeuge an, die mit den betroffenen Triebwerken ausgerüstet sind. "Der A320neo gehört zu den meistverkauften Flugzeugen von Airbus", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Für das laufende Jahr werde mit rund 380 Flugzeugen des Typs gerechnet. Sollte es dort zu Verzögerungen kommen, dürfte sich dies auf Umsatz wie Gewinn auswirken.

Als solide werden an der Börse die Zahlen des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec gewertet. Die bereinigte EBIT-Marge stieg leicht auf 13,5 nach 13,4 Prozent, liegt damit aber weiterhin unter der angestrebten Spanne von 14 bis 16 Prozent. Der Gewinn je Aktie fiel auf 0,32 Euro Euro, lag damit allerdings oberhalb der Markterwartung von 0,30 Euro. Die Aktie handelt ein halbes Prozent im Plus.

Die Aktie von Munich Re profitiert von einer Hochstufung durch Bernstein auf "Outperform" und legt um knapp 2 Prozent zu. Nach Ansicht der Analysten bietet die Aktie viel Wert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.382,81 1,71 56,82 -3,46 Stoxx-50 3.021,69 1,59 47,36 -4,91 DAX 12.354,50 2,04 247,02 -4,36 MDAX 25.333,39 1,21 302,65 -3,31 TecDAX 2.487,97 1,92 46,75 -1,62 SDAX 11.813,90 1,83 212,20 -0,61 FTSE 7.185,83 1,32 93,40 -7,74 CAC 5.157,87 1,55 78,66 -2,91 Bund-Future 157,75 -0,26 -2,49 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.52 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2270 +0,14% 1,2290 1,2256 +2,1% EUR/JPY 133,30 -0,04% 133,55 133,57 -1,5% EUR/CHF 1,1517 -0,01% 1,1527 1,1484 -1,7% EUR/GBP 0,8854 -0,09% 0,8868 1,1383 -0,4% USD/JPY 108,61 -0,21% 108,67 108,96 -3,6% GBP/USD 1,3855 +0,21% 1,3859 1,3951 +2,5% Bitcoin BTC/USD 8.767,73 +5,86% 8.425,78 7.967,18 -38,96 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,40 59,2 +2,0% 1,20 -0,1% Brent/ICE 63,93 62,79 +1,8% 1,14 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.321,39 1.316,08 +0,4% +5,31 +1,4% Silber (Spot) 16,45 16,36 +0,6% +0,09 -2,9% Platin (Spot) 968,95 966,20 +0,3% +2,75 +4,2% Kupfer-Future 3,08 3,03 +1,5% +0,04 -6,8% ===

