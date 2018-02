Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CR Capital Real Estate AG Unternehmen: CR Capital Real Estate AG ISIN: DE000A2GS625 Anlass der Studie: GBC Interview - CR Cap. Real Estate AG Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Nach vorläufigen Zahlen hat die CR Capital Real Estate AG in 2017 eine deutliche Steigerung des Nachsteuerergebnisses auf ca. 4,7 Mio. EUR erreicht, nachdem im Vorjahr hier ein Wert von 2,2 Mio. EUR erzielt worden war. Die Grundlage dafür dürfte unseres Erachtens die Entwicklung des Wohnbauvorhabens in Leipzig/Halle gewesen sein. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstand der CR Capital Real Estate AG, Stefan Demske, über die aktuelle Geschäftsentwicklung und künftigen Potenziale der Gesellschaft gesprochen. GBC AG: Herr Demske, für das abgelaufene Geschäftsjahr haben Sie sehr positive operative Zahlen vermelden können. Können Sie die Entwicklung 2017 kurz skizzieren? Stefan Demske: Die CR Capital Real Estate AG blickt auf ein überragendes Geschäftsjahr zurück. Nach vorläufigen Zahlen hat sich unser Ergebnis auf ca. 4,7 Mio. deutlich mehr als verdoppelt. Damit zeigt die CR Capital Real Estate AG ein weitaus dynamischeres Wachstum auf, als es vergleichbare Unternehmen der Peer-Group in ihren jüngsten Quartalszahlen vorgelegt haben. An dieser guten Entwicklung sollen auch unsere Aktionäre teilhaben, wir wollen der kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 1,00 Euro pro Aktie vorschlagen. Das Gewinnwachstum 2017 zeigt dabei, dass wir als Wohnimmobilienentwickler die richtigen Projekte mit attraktiven Renditen im Portfolio haben. 2017 wurde unser Ergebnis vor allem durch unser Großprojekt im Raum Leipzig/Halle positiv beeinflusst. Die große Nachfrage nach aktuellen Projekten und die bereits um 50 Prozent fertiggestellten Neubaueinheiten in der Region Leipzig/Halle lassen einen weiterhin optimistischen Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung zu. GBC AG: Das große Wohnbauvorhaben in Leizpig/Halle hat also eine hohe Auswirkung auf die operative Entwicklung gehabt. Laut Zeitplan soll der erste Bauabschnitt noch in 2018 finalisiert werden. Wie sehen die Planungen für die weiteren Bauabschnitte aus und welches Umsatzpotenzial verbirgt sich dahinter? Stefan Demske: Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts steht dessen Übergabe kurz bevor. Die CR Capital Real Estate AG hat hierbei schon frühzeitig den Bedarf erkannt und entsprechend die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in hoher Qualität bedient. Dieser ist (nicht nur in der Region Leipzig/Halle) weiterhin hoch. So sind wir sehr zufrieden, bereits jetzt 200 weitere Neubaueinheiten in Kürze beginnen zu können. Das daraus resultierende Umsatzpotenzial beläuft sich auf 25 bis 30 Mio. Euro. GBC AG: Wie sehen die Planungen hinsichtlich der künftigen Projektpipeline aus und welche Regionen erachten Sie hier als besonders interessant? Stefan Demske: Das gerade skizzierte Projekt sollte bis 2019 umgesetzt und damit komplett realisiert sein. Mit dieser Expertise und den Erfahrungen baut die CR Capital Real Estate AG ihren Marktanteil in der Region Leipzig/ Halle auf aktuell 20 Prozent aus. Zudem sind die Regionen Leipzig/Halle, der Großraum Berlin und auch Dresden sehr gute Standorte. Wir verfügen hier über besondere Expertise und ein gutes Netzwerk, so dass sich uns attraktive Ankaufsopportunitäten eröffnen. Als mittelfristigen Fokus möchten wir auch im Berliner Umland wieder entsprechende Projekte anstoßen, um der weiterhin wachsenden Einwohnerzahl unserer Hauptstadtregion ebenfalls bezahlbaren Wohnraum in hoher Qualität zur Verfügung stellen zu können. Entsprechende Baugrundstücke wurden bereits sondiert und erworben. GBC AG: Das Zinsumfeld scheint einen Boden gefunden zu haben bzw. sogar eine leichte Wende zu vollziehen. Wie schätzen Sie das aktuelle Marktumfeld für Sie als Immobilienentwickler ein und welche Auswirkungen ergeben sich auf Ihr Geschäft? Stefan Demske: Eine erste leichte Zinswende wurde bisher nur in den USA vollzogen. Die US-Notenbank FED entfernt sich sehr langsam und in kleinen Schritten vom Nullzinsniveau. In Europa ist dieser Impuls jedoch noch nicht einmal eingeleitet. Die Europäische Zentralbank hält weiter an der expansiven Geldpolitik und niedrigen Zinsen fest. Vor diesem Hintergrund bleibt die Finanzierung oder der Eigenheimbau für die eigene Nutzung oder als Investitionsobjekt weiterhin hochattraktiv. Aktuelle Förderprogramme unterstützen diesen Trend. Von der neuen Regierungsbildung sind uns bisher keine gegenteiligen Impulse oder Änderungen bekannt. GBC AG: In den vergangenen Geschäftsjahren haben Sie den Bestand an Renditeliegenschaften stark zurückgeführt. Ist die Immobilienvermietung für Sie nicht mehr interessant oder können Sie sich hier vorstellen künftig wieder einen Bestand an Mietobjekten aufzubauen? Stefan Demske: Der Bereich ist für uns weiterhin sehr spannend. In der Vergangenheit haben wir unsere Altbestände profitabel verkauft. Nun können wir perspektivisch eigene Bestände günstiger aus unseren laufenden Bauvorhaben übernehmen. Mit dem Erwerb der KENT Immobilienmanagement hat die CR Capital Real Estate AG den Bereich des Assets Managements neu gebündelt und die Wertschöpfungskette erweitert. Unter diesem Dach werden neben eigenen Objekten ebenso Objekte aus dritter Hand verwaltet. Die Assets under Management summieren sich schon jetzt auf rund eine viertel Milliarde Euro. GBC AG: Herr Demske, wo sehen Sie die CR Capital Real Estate AG in fünf Jahren? Stefan Demske: Wie eingangs schon skizziert, blicken wir in diesem Jahr zuerst auf die Fertigstellung der verbleibenden 200 Baueinheiten in der Region Leipzig/Halle und die weiteren Projektplanungen im Berliner Umland. Unsere parallelen Erweiterungen der Wertschöpfungskette lassen schon jetzt den Schluss zu, dass wir uns in den kommenden Jahren in Richtung eines Full-Service-Anbieters für Wohnraumgewinnung, -pflege und -verwaltung entwickeln. Dieser Prozess macht nicht nur allen Mitarbeitern viel Freude, sondern, wie wir hoffen, auch den Investoren. In diesem Sinne lassen Sie uns gerne gemeinsam in diese spannende Zukunft schreiten. GBC AG: Herr Demske, ich danke Ihnen für das Gespräch. 