Wien - In den USA stimmten am Freitag sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus für den vom Senat ausgearbeiteten Budgetrahmen der nächsten zwei Jahre, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das Gesetz sehe vor, sowohl die Militärausgaben als auch die übrigen Ausgaben über die nächsten 24 Monate um je 10% zu erhöhen. In Summe würden sich damit Mehrausgaben von USD 500 Mrd. ergeben, die größtenteils über neue Schulden finanziert werden sollten. Das Haushaltsdefizit werde damit von USD 666 Mrd. im Fiskaljahr 2017 auf knapp USD 1.000 Mrd. in diesem und rund USD 1.200 Mrd. im nächsten Jahr steigen. Die Schuldenobergrenze sei bis März 2019 ausgesetzt worden.

