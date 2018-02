Frankfurt - In den letzten Wochen zeigten sich die Rentenmärkte in einer schwachen Verfassung, denn zum einen sind die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer sowohl hierzulande als auch in den USA gestiegen, zum anderen wurden in diesem Zusammenhang auch die Zinserwartungen insbesondere für die US-Notenbank erhöht, so die Analysten der Helaba.

