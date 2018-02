Baltimore - Platz eins über ein und drei Jahre in der Fondskategorie Absolute Return/rentenorientiert - bei den renommierten Euro Fund Awards 2018, bei denen die Fonds mit der besten Performance einer Kategorie ausgezeichnet werden, konnte der Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund (ISIN IE00BC9S3Y30/ WKN A1W207) in diesem Jahr gleich doppelt punkten, so Legg Mason in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...