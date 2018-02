Unterföhring (ots) - Großartiger Start für die sechste Staffel von "The Voice Kids" in SAT.1! Am Sonntagabend überzeugte die Musikshow mit starken 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen TV-Zuschauern und konnte damit einen noch besseren Start hinlegen als im vergangenen Jahr (zum Vergleich: 12,1% MA). Insgesamt zehn junge Talente sangen sich in der ersten "Blind Audition" in die Herzen des Publikums und der Coaches Nena & Larissa, Mark Forster und Max Giesinger.



Bereits im Vorfeld konnte "The Biggest Loser" mit sehr guten 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern punkten.



Eine Auflistung aller Talente aus der ersten und zweiten Blind Audition, Interviews mit den Coaches sowie weitere Infos zur Musikshow gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/TVK2018



"The Voice Kids", immer sonntags, 20:15 Uhr in SAT.1



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 12.02.2018 (vorläufig gewichtet: 11.02.2018)



