Bencard Allergie GmbH: Patientenrekrutierung für klinische Phase-II-Studie PQGrass205 abgeschlossen

Studie ist dem Zeitplan voraus; Ergebnisse werden nun bereits Anfang H2 2018 erwartet

München und Worthing, UK, 12. Februar 2018 - Bencard Allergie GmbH, eine Tochtergesellschaft des internationalen Unternehmens Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), einem Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe, gibt heute bekannt, dass die Patientenrekrutierung für die klinische Phase-II-Studie bei Gräserpollenallergie (G205) abgeschlossen wurde. Ergebnisse der Studie werden nun bereits Anfang des zweiten Halbjahres 2018 erwartet. Die Studie wurde mit dem Ziel initiiert, die Dosis-Wirkungs-Beziehung und Sicherheit eines MPL(R)-wirkverstärkten Allergieimpfstoffes1 zu ermitteln, der zur ursächlichen Behandlung von Gräserpollenallergien eingesetzt wird.

Das Studienprotokoll umfasst mehr als 440 Patienten an über 50 Studienzentren in Deutschland, Österreich und Polen. Ziel der Studie ist die Evaluation der optimalen kumulativen Wirkdosis des Präparates unter Verwendung eines konjunktivalen Provokationstests. Diese Art der Provokationstestung wurde kürzlich in klinischen Phase-II-Studien für ein ähnliches subkutanes MPL(R)-wirkverstärktes Produkt1 verwendet, so dass es möglich war, die optimale Dosis für eine aktuell durchgeführte Phase-III-Studie zu finden.

Der US-amerikanische Allergie-Immuntherapie-Markt, der voraussichtlich einer der Kernmärkte für dieses globale Produkt sein wird, wird vom Unternehmen auf 2 Mrd. USD taxiert. Das Spitzenumsatzpotential für dieses Präparat wird unternehmensseitig auf 300-400 Mio. USD pro Jahr geschätzt. Mit der angestrebten Arzneimittelzulassung wäre das Produkt das erste zugelassene subkutane Immuntherapiepräparat zur Behandlung pollenallergischer Erkrankungen in den USA.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics, kommentierte: "Der Abschluss der Patientenrekrutierung für unsere Phase-II-Studie ist ein wichtiger Schritt hinsichtlich unseres fest avisierten Eintritts in den US-amerikanischen Markt. Unser MPL-wirkverstärkter Gräserpollen-Allergieimpfstoff1 besitzt das Potenzial sich in diesem Markt als eine anwenderfreundliche, Best-in-Class, subkutane Ultra-Kurzzeit-Immuntherapie zu etablieren. Wir freuen uns, dass die Studie dem Zeitplan voraus ist, und darauf, später in diesem Jahr erste Ergebnisse bekannt zu geben."

Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören allergenspezifische Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in ca. 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst allergenspezifische Impfstoffe zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter und notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.

Über Bencard Allergie GmbH Bencard Allergie GmbH, die deutsche Tochtergesellschaft des internationalen forschenden Unternehmens Allergy Therapeutics, ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich sehr erfolgreich auf das zukunftsorientierte Marktsegment Allergie ausgerichtet hat. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum von Therapeutika und Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie frei verkäufliche Synbiotika. Aktuelle Forschungsaktivitäten umfassen die Entwicklung von weiteren innovativen Adjuvantien, z.B. Virus-like-Particles (VLP) durch Bencard Adjuvant Systems, ein Allergomics-Programm zur molekularen Allergencharakterisierung sowie die Entwicklung neuer, patientenfreundlicher Therapiekonzepte bei perennialen (ganzjährig auftretenden) Allergien. Mit dem breiten Produktportfolio und den umfangreichen zukunftsgerichteten Forschungsaktivitäten ist Bencard Allergie aktuell und in der Zukunft ein kompetenter Partner in der Allergologie. Das über 80-jährige fundierte Know-how der Gesellschaft in der Allergieforschung sorgt für ein stetiges Wachstum mit einem positiven Ergebnis.

Mehr unter www.bencard.de.

