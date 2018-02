Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG Unternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 12.02.2018 Kursziel: 8,70 Euro Letzte Ratingänderung: 17.02.2017: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,70 auf EUR 8,70. Zusammenfassung: SFC Energy hat am 8. Februar vorläufige Zahlen für 2017 präsentiert, die über unseren Schätzungen lagen. Der Jahresumsatz erreichte ein Rekordhoch von EUR54,3 Mio. (+23% J/J). Das bereinigte EBITDA war klar positiv bei EUR1,5 Mio. (2016: EUR-2,7 Mio.). Hohe Nachfrage aus den Sicherheits- & Industrie- und Öl- & Gasmärkten nach SFCs Produkten waren die Hauptumsatztreiber. Strikte Kostenkontrolle hat den Turnaround bei den Erträgen unterstützt. Ein hoher Ölpreis und anhaltend hohe Nachfrage der Kunden aus dem Verteidigungsbereich sollten die Wachstumstreiber in 2018E sein. Das Wachstum ist durch den deutlich gestiegenen Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2017 (EUR18,6 Mio., +10% J/J) unterlegt. Wir prognostizieren ein Umsatzwachstum von 18% und ein EBIT von EUR2,5 Mio. für 2018E. Aufgrund SFCs starker Wettbewerbsposition bei verlässlichen und sauberen netzunabhängigen Stromlösungen erwarten wir in den nächsten Jahren nachhaltiges Wachstum und steigende Profitabilität. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR8,70 (bisher: EUR7,70) und bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 7.70 to EUR 8.70. Abstract: On 8 February, SFC Energy presented preliminary 2017 figures which were above our forecast. Annual sales reached a record high at EUR54.3m (+23% y/y). Adjusted EBITDA was clearly positive at EUR1.5m (2016: EUR-2.7m). Strong demand from security & industry and oil & gas markets for SFC's products were the main revenue drivers. Strict cost control supported the earnings turnaround. A high oil price and continuing strong demand from defence customers look set to be the growth drivers for 2018E. This is supported by a significantly increased order backlog at the end of 2017 (EUR18.6m, +10% y/y). We forecast sales growth of 18% and EBIT of EUR2.5m for 2018E. Given SFC's strong competitive position in the markets for reliable and clean off-grid power solutions, we expect sustainable growth and increasing profitability in coming years. We increase our price target to EUR8.70 (previously: EUR7.70) and reiterate the Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16091.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

