Was geschah ...

Die Aktien des Elektroauto-Unternehmens Tesla (WKN:A1CX3T) haben am Freitag einiges einstecken müssen und sind sogar um 6,5 % gefallen. Aber die Aktie erholte sich bis zum Ende des Tages, wobei sie den Handelstag mit einem Minus von 1,5% beendete.



Obwohl der Kursrückgang der Aktie einem Rückgang am Donnerstag folgte, nachdem Tesla den schlimmsten Quartalsverlust aller Zeiten gemeldet hatte, schien der Ausverkauf am Freitag eher an breitere Markttrends gebunden zu sein.

...und weiter?

Tesla reihte sich am Freitag in die Riege der Wachstumstechnologie-Giganten wie Amazon und Netflix ein, die am Freitagnachmittag ausverkauft wurden. Obwohl Tesla mit den Technologie-Giganten wenig gemein hat, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...