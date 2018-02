Anleger der Habona Einzelhandelsfonds 02 und 03 sollen in den nächsten Tagen die erste Schlusszahlung erhalten, beide Angebote enden voraussichtlich mit einer Überperformance. Zudem stehen wieder neue Angebote aus dem Sachwertbereich zur Auswahl.Habona: Erste Schlusszahlung über 100 Prozent des KommanditkapitalsWie die Gesellschaft mitteilt, warten auf Anleger der Einzelhandelsfonds 02 und 03 die ersten Schlusszahlungen. Zum Fonds 02 heißt es: "Nachdem der Verkauf der 15 Fondsimmobilien des Habona Einzelhandelsfonds 02 erfolgreich abgewickelt wurde und alle Kaufpreise geflossen sind, werden wir in der kommenden Woche die erste Schlusszahlung über 100 Prozent des Kommanditkapitals zzgl. der halbjährlichen Ausschüttung an die Anleger leisten." Voraussichtlich Mitte 2019 soll die zweite Schlusszahlung erfolgen. Damit habe der Fonds 02 nicht nur die angestrebte Zielrendite von 7,3 Prozent p.a. erreicht, sondern mit einer voraussichtlichen Rendite von über neun Prozent p.a. eine deutliche Überperformance erzielt. Zum Fonds 03 schreibt Habona: "Nachdem der Verkauf der 19 Fondsimmobilien des Habona Einzelhandelsfonds 03 fast vollständig abgewickelt wurde, werden wir in der kommenden Woche die erste Schlusszahlung über 100 Prozent des Kommanditkapitals zzgl. der halbjährlichen Ausschüttung an die Anleger leisten." Die zweite Schlusszahlung sei ebenfalls für ca. Mitte 2019 avisiert. Weiter heißt es: "Somit hat der Fonds nicht nur die angestrebte Zielrendite von sieben Prozent p.a. erreicht, sondern mit einer voraussichtlichen Rendite von über neun Prozent p.a. eine deutliche Überperformance erzielt. Aktuell in Platzierung ist der Nachfolger Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06.

