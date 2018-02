Führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste wird für Softwareupdate OTAmatic und Datenmanagementlösung gewürdigt



Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (http://www.airbiquity.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste, hat heute bekannt gegeben, dass es in die Endausscheidung für einen 2018 Edison Award (http://www.edisonawards.com/) in der Kategorie "Innovative Services - Digitized Data" für sein Over-the-Air-Softwareupdate OTAmatic (https://www.airbiquity.com/index.php?cID=175) und seine Datenmanagementlösung gekommen ist. Der Edison Award - inspiriert durch die Beharrlichkeit und den Erfindergeist von Thomas Edison - würdigt Produkt- und Dienstleistungsinnovation, Kreativität und Einfallsreichtum. Die Gewinner in der Gold-, Silber- und Bronzekategorie werden an der 31. Annual-Edison-Awards-Veranstaltung bekannt gegeben, die am 11. April 2018 in New York City stattfinden wird.



Mit Airbiquity OTAmatic können Automobilhersteller und Autozulieferer Softwareupdates und Datenmanagementkampagnen für OTA-vernetzte Fahrzeuge im großen Rahmen von der Cloud aus auf sichere Weise organisieren und automatisieren. Das marktführende Produkt bietet eine anspruchsvolle Backend-Servicebereitstellung mit einem besonders raffinierten Fahrzeug- und Geräte-Targeting, diskreten Richtlinien- und Datenschutzsteuerungen, einer vollständig anpassbaren Verbraucherkommunikation sowie Flexibilität bei der Lösungsumsetzung. Zusätzlich zur Erfassung, Aggregation und Verteilung von Fahrzeugdaten umfasst OTAmatic einen Edge-Daten-Analyserahmen, der erweiterbare Analysemodule von Datenanalyseanbietern, die Anonymisierung und Normierung von Fahrzeugdaten für Autohersteller sowie die Monetisierung und Wertschöpfung durch Dritte unterstützt.



"Das wir in die Endausscheidung für einen Edison Award gekommen sind, ist ein Zeugnis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams bei der Umsetzung von OTAmatic sowie für die entscheidende Rolle, welche Daten bei selbstfahrenden Fahrzeugen in der Zukunft spielen werden", sagt Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. "Auf dem Weg in eine autonome Zukunft, die durch Software und Daten angekurbelt wird, ist Airbiquity entschlossen, innovative und sichere Software- und Datenmanagementlösungen für unsere Automobilkunden auf der ganzen Welt zu entwickeln."



Alle Nominierungen wurden durch das Edison Awards Steering Committee überprüft und der Stichentscheid wurde durch eine unabhängige Jury aus 3.000+ Experten aus den Bereichen Produktentwicklung, Design, Engineering, Wissenschaft, Marketing und Bildung gefällt, die eine breite Vielfalt an Branchen und Disziplinen vertreten.



Dies ist die zweite Edison-Award-Anerkennung für Airbiquity. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen im Rahmen der Edison Awards zum Gold-Gewinner in der Kategorie "Innovative Services - Security & Safety" für die cloudbasierte Plattform Choreo für die Servicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge gekürt.



Für mehr Informationen über Airbiquity und OTAmatic siehe www.airbiquity.com.



Über Airbiquity



Airbiquity® ist ein weltweit führendes Unternehmen für Connected-Car-Dienste und ein Vorreiter bei der Entwicklung und technischen Planung von Telematik-Softwaretechnologien für Fahrzeuge. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für die Servicebereitstellung für vernetzte Fahrzeuge - Choreo - und unterstützt alle maßgeblichen Anwendungsfälle, einschließlich OTA-Software (Over-the-Air) und Datenverwaltung mit OTAmatic. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare Connected-Car-Dienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit gerecht werden. Weitere Informationen über Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com oder diskutieren Sie mit unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Warenzeichen von Airbiquity Inc.



Edison Award



Der Edison Award ist ein Programm, das von Edison Universe durchgeführt wird, einer 501c3-Non-Profit-Organisation, die sich für die Förderung zukünftiger Innovatoren einsetzt. Mehr Informationen über die Edison Awards finden Sie unter www.edisonawards.com.



OTS: Airbiquity newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116183.rss2



Pressekontakt: Kristin Sandberg Airbiquity PR 1-206-344-3133 media@airbiquity.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg