Der Mo-Ibrahim-Preis für gute Regierungsführung geht an Liberias Ex-Präsidentin Johnson-Sirleaf. Sie ist erst der fünfte Preisträger.

Liberias ehemalige Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf ist mit dem Mo-Ibrahim-Preis für gute Regierungsführung geehrt worden. Nach dem Bürgerkrieg in dem westafrikanischen Land habe sie einen Prozess der Versöhnung in die Wege geleitet, der sich darauf konzentriert habe, eine Nation und ihre demokratischen Institutionen aufzubauen, sagte der Leiter des Preis-Komitees der Stiftung, Salim Ahmed Salim, am Montag. "Johnson-Sirleaf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...