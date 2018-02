Zürich - Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Montagvormittag nach einer bereits festeren Eröffnung an Fahrt. Die am Freitag nach einer Berg und Talfahrt mit deutlichen Aufschlägen geschlossene US-Börse habe übers Wochenende die Stimmung an den Märkten wieder aufgehellt, heisst es am Markt. Die Akteure seien aber weiterhin nervös, und es sei gut möglich, dass steigende Kurse rasch wieder dazu genutzt würden, um das Risiko zu verringern.

Dass die Nerven der Marktteilnehmer weiterhing angespannt sind, belegt der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex VSMI. Dieser lag am Freitag bei knapp 28 Punkten, was gegenüber Ende Januar einer Verdoppelung entspricht. Kurzfristig sollten sich Anleger auf weitere Turbulenzen einstellen, sind sich Händler und Analysten einig. Ein steigender Inflations- und Zinstrend sei einer der grossen Risiken für die Aktienmärkte, der auch die jüngste Korrektur ausgelöst habe, schreibt zum Beispiel AxiTrader in einem Kommentar. Die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden, ist diesbezüglich der nächste Fixpunkt. Positiv zu werten sei aber immerhin, dass die Verkaufswelle bei den Anleihen global zunächst ihren Höhepunkt gesehen hat und die Renditen nicht mehr steigen, ergänzen die Strategen von Raiffeisen.

Der Swiss Market Index ...

