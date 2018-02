Zürich (ots) - Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint ruft Studierende wieder dazu auf, sich mit ihren

innovativen Projektideen, die zum Motto "Go Digital" passen, an dem

Ideen- und Start-up-Wettbewerb "Be an Innovator" zu beteiligen. Die

Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 14.000 Euro. Zusätzlich

begleitet BearingPoint das Siegerteam ein Jahr lang bei der Umsetzung

seiner Projekte. Bis zum 3. April 2018 können Studierende von

Universitäten und Business Schools aus Deutschland, Österreich, der

Schweiz und Rumänien sich für den "Be an Innovator"-Award bewerben

und ihre zukunftsweisenden Projektideen unter

www.bearingpoint.com/beaninnovator einreichen.



Die ausgewählten Finalisten dürfen ihre Projektideen am 4. Mai

2018 im Rahmen einer feierlichen Veranstal-tung in Berlin

präsentieren. Die Gewinner werden auf dem Event durch eine

BearingPoint-Jury ermittelt und bei einer anschliessenden

Preisverleihung gekürt. Darüber hinaus bietet der Wettbewerb den

Teams Gelegenheit, sich mit anderen Start-ups sowie mit

BearingPoint-Beratern auszutauschen. Um sich bestmöglich auf die

Jurypräsentation vorzubereiten, unterstützen erfahrene Berater die

Finalisten-Teams bereits im Vorfeld mit Coachings.



Internationaler Ideen-Austausch



Der Wettbewerb fördert den Austausch von Ideen in Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Rumänien und bietet die Möglichkeit,

konkrete Projekte umzusetzen. "Die vergangenen Wettbewerbe haben

eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationspotenzial und Kreativität

in den Studierenden steckt. Durch die Fokussierung auf das Thema

Digitalisierung, sind wir am Puls zentraler Fragestellungen aus

Gesellschaft und Wirtschaft. Die Studierenden haben somit eine

direkte Verbindung zu den Herausforderungen unserer Kunden und ich

freue mich sehr darauf, gemeinsam Lösungen zu formen", so Kiumars

Hamidian, Leiter der Region GCR (Deutschland, Tschechien und

Rumänien) bei BearingPoint und Vorsitzender der "Be an

Innovator"-Jury.



Im vergangenen Jahr ging das Schweizer Team "Skipper" der HSG

Universität St. Gallen als Sieger des Wettbewerbs hervor. Skipper hat

ein Geschäftsmodell entwickelt, das kleinen und mittelständischen

Unterneh-men mehr Preistransparenz und Benchmarkmöglichkeiten im

Bereich der Gütercontainer-Logistik bieten soll. Timarian Rust und

Andreas Beirholm vom Team "Skipper" befinden sich seit ihrem Sieg in

der Coachingphase und haben somit die Möglichkeit, ihren

Geschäftsplan weiterzuentwickeln und als Start-up durchzustarten.



Über "Be an Innovator"



BearingPoint unterstützt mit "Be an Innovator" Studierende

führender Universitäten und Business Schools aus Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Rumänien bei der Entwicklung und

Realisierung von zukunftsweisenden digitalen Projektideen. Mit dem

Wettbewerb unterstreicht das Beratungshaus sein Engagement,

Studierende bei der Finanzierung von Grossprojekten im digitalen

Umfeld zu unterstützen und mit ihnen eine langfristige Partnerschaft

einzugehen. Der Wettbewerb soll die Teilnehmer auch dazu ermutigen,

die Werte und Prinzipien anzuwenden, für die das Unternehmen

BearingPoint steht: Leidenschaft, Engagement, Spitzenleistung,

Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein.



Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter

www.bearingpoint.com/beaninnovator



Über BearingPoint



BearingPoint ist eine unabhängige Management- und

Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.

Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und

Ventures. Consul-ting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,

Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen

Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced

Analytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von

Start-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit

füh-renden Unternehmen und Organisationen. Das globale

Beratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern

unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam

mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint_de



Originaltext: BearingPoint Switzerland AG

Kontakt:

Ursula Steingruber

Marketing & Communications Manager

Tel. +41 43 299 73 62

ursula.steingruber@bearingpoint.com