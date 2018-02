Die Heizölpreise sind mit Abschlägen von durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter in den Montag gestartet. Heizöl ist damit vier Cent bzw. Rappen günstiger als vor einer Woche und zwei Cent als vor einem Jahr! Die Zahl der eingehenden Bestellungen zieht stark an. Die Ölpreise an der Ney Yorker Börse erlitten am Freitagnachmittag erneut einen Schwächeanfall und schlossen mit einem Tagesminus ...

