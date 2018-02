FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer investiert in das US-Start-Up Magic Leap. Die Tochter Axel Springer Digital Ventures beteiligte sich an einer Finanzierungsrunde für das Unternehmen aus Florida, das in diesem Jahr eine Mixed-Reality-Brille auf den Markt bringen möchte, wie die Axel Springer SE mitteilte. Zu den Investoren bei Magic Leap gehören unter anderem Google, Alibaba oder Temasek.

Die Brille "Magic Leap One", die in Verbindung mit einem tragbaren Mini-Computer am Gürtel digitale Objekte in die realen Umgebung integriert, ist das erste Produkt des Start-ups. Die Technologie, die mittels Lichtfeldtechnologie digitale Inhalte nahtlos in reale Umgebungen einfügt, hat sich Magic Leap patentieren lassen. Das Start-up hatte im Dezember angekündigt, mit der Auslieferung des Produkts, das für Software- und Content-Entwickler gedacht ist, im Jahr 2018 zu beginnen.

Axel Springer will eigenen Angaben zufolge mit Investments wie in Magic Leap an innovativen Technologien teilhaben, die großes Potenzial haben, um journalistische Inhalte und Rubrikenangebote in neuen Darstellungsformen und Umgebungen zu präsentieren.

February 12, 2018

