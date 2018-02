FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RELX TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1600 (1820) PENCE - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 590 (500) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 875 (920) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 650 (725) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1930 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2900 (2750) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS HASTINGS GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TP 275 (300) PENCE - EXANE BNP RAISES ESURE GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TP 265 (270) PENCE - FTSE-INDIKATION +0.94% TO 7159 (CLOSE: 7092.43) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION +0.98% TO 7162 (CLOSE: 7092.43) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES EVRAZ TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 430 (300) PENCE - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 218 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FENNER PRICE TARGET TO 400 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1320 (1340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 636 (623) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEX GROUP PRICE TARGET TO 700 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1463 (1411) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3200 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'SECTOR PERFORM'(OUTPERFORM)- TARGET 350(425)P - SOCGEN RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 615 (470) PENCE - UBS CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 25 (35) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 410 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1520 (1460) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 785 (760) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.