DAX - Bullenkonter zum Wochenstart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX beendete die Handelswoche so wie sie gestartet wurde - mit einer ordentlichen Achterbahnfahrt! Im nachbörslichen Handel am Freitagabend ging es zunächst deutlich unter die 12.000 Punkte-Marke, bevor dann im Einklang mit den wieder deutlich anziehenden US-Börsen ein bullisches Intraday-Reversal vollzogen wurde - alles wie gesagt im nachbörslichen Handel am späten Freitag.

Heute Vormittag nimmt das deutsche Börsenbarometer dann den Schwung vom freitäglichen Späthandel mit in die neue Woche und legt deutlich über 200 Punkte zu im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs. Das ultrakurzfristige Aufwärtspotenzial scheint damit aber bereits schon wieder annähernd ausgeschöpft: Im Bereich 12.350 bis 12.400 Punkte befindet sich ein nicht unerheblicher Horizontalwiderstand. Ausgehend von diesem Bereich wären daher erneute Avancen der Bären keine große Überraschung. Hier dominieren daher kurzfristig die Wahrscheinlichkeiten für einen korrektiven Rücksetzer zurück in den Bereich 12.100 bis 12.200 Punkte. Ausgehend von diesem Bereich stünden dann die Chancen für eine zweite Erholungswelle nicht schlecht. Für die Longseite sollte also in jedem Fall ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis abgewartet werden. Insgesamt ist für die kommenden Tage mit einer anhaltend hohen Volatilität zu rechnen - dementsprechend sollten Positionsgrößen angepasst werden.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.01.2011 - 12.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 12.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

