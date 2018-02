Königstein im Taunus (ots) - Die Bedeutung der Bildung haben alle im Bundestag vertretenen Parteien in ihren Wahlprogrammen betont. Für eine konkrete Umsetzung zum Thema Berufswahl setzt sich nun das Online-POSITIV-MAGAZIN ein.



Denkbar wäre eine Fernsehsendung mit festem Sendeplatz, in der alle Berufe von A-Z vorgestellt und auf den Prüfstand kommen - eine große Hilfe also für alle Jugendlichen, die nicht nur unschlüssig sind, welchen Beruf sie ergreifen sollen, sondern alles über ihn erfahren möchten.



- Soll ich studieren oder eine Ausbildung machen? - Ist ein Auslandsaufenthalt ratsam? - Welcher Beruf ist der richtige für mich?



Fragen, auf die Jugendliche in diesem "Internationalen Berufs-Wissensforum©" Hilfestellung und Antworten bekommen sollen.



"Unterhaltend kann Wissen besser und effektiver vermittelt werden", betont Gertrud E. Warnecke, Gründerin des Online-POSITIV-MAGAZINS - das erste dieser Art weltweit - gemeinsam mit Wilfried Kirchmeier - und Initiatorin des "Internationalen Tages der Optimisten" am 10.10.



Ideal wären für Gertrud E. Warnecke Kooperationen mit dem Goethe-Institut, der Stiftung Lesen (seit Jahren zeigen PISA-Studien und OECD-Berichte für die Lesekompetenz deutscher Kinder große Defizite auf), dem Deutschen Volkshochschul-Verband, sowie natürlich Berufsverbänden und Unternehmen, die ihre Berufe vorstellen.



Unternehmen aller Branchen sollten angehenden Auszubildenden Rede und Antwort stehen und Einblicke in die unterschiedlichsten Berufe geben.



Von Mahatma Gandhi stammt die wertvolle Erkenntnis: "Lebe für Dich. Lerne für Dich - ein Leben lang!" - und Benjamin Franklin brachte es auf den Punkt: "Die Investition in Wissen zahlt die besten Zinsen!"



"Selbstverständlich stehe ich gern zu weiteren Ausführungen zur Verfügung, denn dieses Internationale Berufs-Wissensforum© ist eine Herzensangelegenheit und ein Herzenswunsch von mir", betont Gertrud E. Warnecke, die sich schon immer für Wissen und Bildung einsetzt.



