Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 12.02.2018 Kursziel: CAD1,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his CAD 1.10 price target. Abstract: Almonty's annual report for the year to end 30 September showed a 53.6% rise in EBITDA from mining operations to CAD6.7m (2015/16: CAD4.3m; FBe: CAD5.9m) as higher prices for tungsten concentrate (we estimate that Almonty secured an increase of ca. 23%) outweighed both a 15.9% decline in volume and higher unit costs due to a decline in the average grade of ore processed. For 2017/18, we model a 33% increase in shipments of WO3 to 196k metric tonne units (2016/17: 148k MTU), a 33% increase in the average price per MTU to USD250 (2016/17: USD188), as well as declining all-in cash operating costs/MTU as the grades of ore mined at Los Santos and Panasqueira return to normalised levels. We expect these drivers to effect a turnaround in operating cashflow to CAD15.7m in 2017/18E (2016/17:CAD-2.9m). Equally important to our valuation is our expectation of the near term financing of the Sangdong project in South Korea, which accounts for over half of our enterprise valuation of Almonty. The current global economic upswing is creating increasing demand for tungsten. Meanwhile China, which accounts for 80% of worldwide primary tungsten production, is reducing exports of the upstream commodity, tungsten concentrate (Almonty's product). Almonty's customers, who as suppliers of downstream tungsten product are reliant on concentrate, are concerned to reduce their dependence on Chinese supply. The development of Sangdong, which is one of the largest resources in the world at 25.9m MTU WO3 in situ, and whose average grade of 0.49% is twice the average of western/Chinese mines, is likely to be part of the solution to this problem. Almonty is negotiating with banks and offtake partners and we continue to expect a deal in the near term. We maintain our Buy recommendation and price target of CAD1.10. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,10. Zusammenfassung: Almontys Geschäftsbericht für das Jahr bis 30. September zeigte einen Anstieg des EBITDA aus Bergbauaktivitäten um 53,6% auf CAD6,7 Mio. (2015/16: CAD4,3 Mio.; FBe: CAD5,9 Mio.), weil höhere Preise für Wolframkonzentrat (wir schätzen, dass Almonty sich einen Anstieg von ca. 23% sicherte) sowohl einen Mengenrückgang von 15,9% als auch höhere Stückkosten aufgrund eines Rückgangs der durchschnittlichen Erzqualität überwogen. Für 2017/18 modellieren wir einen Anstieg der WO3-Lieferungen um 33% auf 196 tsd. Tonnen (2016/17: 148 tsd. MTU), einen Anstieg des Durchschnittspreises pro MTU um 33% auf 250 USD (2016/17: USD188), sowie sinkende Gesamtbetriebskosten/MTU, da die in Los Santos und Panasqueira abgebauten Erzgrade auf normale Niveaus zurückkehren. Wir erwarten, dass diese Treiber eine Trendwende beim operativen Cashflow auf CAD15,7 Mio. in 2017/18E (2016/17: CAD-2,9 Mio.) bewirken werden. Ebenso wichtig für unsere Bewertung ist unsere Erwartung einer kurzfristigen Finanzierung des Sangdong-Projekts in Südkorea, das mehr als die Hälfte unserer Unternehmensbewertung von Almonty ausmacht. Der aktuelle weltweite Wirtschaftsaufschwung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Wolfram. In der Zwischenzeit reduziert China, das 80% der weltweiten Primärwolframproduktion ausmacht, die Exporte des vorgelagerten Rohstoffs Wolframkonzentrat (Almontys Produkt). Die Kunden von Almonty, die als Lieferanten von Downstream-Wolframprodukten auf Konzentrat angewiesen sind, sind bestrebt, ihre Abhängigkeit vom chinesischen Angebot zu verringern. Die Entwicklung von Sangdong, das mit 25,9 Mio. MTU WO3 in situ eine der größten Ressourcen der Welt ist, und dessen durchschnittlicher Gehalt mit 0,49% doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt westlicher/chinesischer Minen, ist wahrscheinlich ein Teil der Lösung dieses Problems. Almonty verhandelt mit Banken und Abnehmern, und wir erwarten weiterhin auf kurze Sicht eine Einigung. Wir halten an unserer Kaufempfehlung und dem Kursziel von CAD1,10 fest. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16097.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN CA0203981034

AXC0114 2018-02-12/11:37