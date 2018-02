Wien - Am Freitag kam es am EUR Credit-Kassamarkt auf Indexebene zu Spreadausweitungen weitestgehend im High-Yield- sowie im nachrangigen Financials Segment, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Spreadausweitungen würden sich v.a. im Monatsvergleich am Kassamarkt in Grenzen halten - dies bedeute bis dato ein Maximum von 20 Basispunkten (BP) über diesen Zeitverlauf. Im Vergleich dazu sei die Bewegung am EUR CDS Markt mit rund 50 BP im selben Zeitraum beim iTraxx Crossover deutlich signifikanter gewesen. Wohl hauptsächlich der Volatilität von letzter Woche geschuldet habe es am Freitag keine nennenswerten EUR Platzierungen zu beobachten gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...