Linz - Die Zentralbank der Russischen Föderation senkte am Freitag den Leitzinssatz um 25 Basispunkte auf 7,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese Entscheidung sei nicht überraschend gewesen. Die Inflationsrate bleibe niedrig bei 2,2% und die Kerninflation sei im Januar sogar unter 2% gewesen. Obwohl der langfristige Trend deutlich höher sei, sollte das Inflationsziel von 4% aus aktueller Sicht in diesem Jahr nicht überschritten werden. Damit würden auch nach einer Reihe von Zinssenkungen die kurzfristigen Realzinssätze hoch bleiben. Das schütze den Russischen Rubel (RUB) vor einer Abwertung. Trotz der immer noch relativ hohen Zinssätze und der gestiegenen Ölpreise, bestünden jedoch für den RUB angesichts der drohenden US-Sanktionen und der Turbulenzen an den Finanzmärkten in der letzten Woche erhebliche Risiken. (12.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...