Wegen des Mordes an Kim Jong Uns Halbbruder droht zwei jungen Frauen die Todesstrafe. Vor Gericht gibt es kaum noch Zweifel, woher der Auftrag kam.

Vor einem Jahr feierte Siti Aishah ihren 25. Geburtstag. Von dem Abend in einem Restaurant in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur gibt es auch ein Video. Zu sehen ist, wie jemand der Indonesierin, die auf eine TV-Karriere hoffte, eine Kerze hinhält und sagt: "Und dann wird die Person neben mir eine Berühmtheit." Aishah bläst die Kerze aus und lacht.

Die Prophezeiung ging auch in Erfüllung. Nur ganz anders als gedacht. Vielmehr geriet Aishah durch das, was sie am nächsten Morgen tat, weltweit in die Schlagzeilen. Auf Kuala Lumpurs Internationalem Flughafen rieb sie, zusammen mit einer Vietnamesin namens Doan Thi Huong (29), dem Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Jong Nam, eine Chemikalie ins Gesicht: das Nervengift VX. Zwei Stunden später an jenem 13. Februar war der 45-Jährige tot.

Noch in derselben Woche wurden die beiden Frauen verhaftet. An ihrer Täterschaft gibt es aufgrund der Aufnahmen der Überwachungskameras keine Zweifel. Seit vier Monaten stehen sie in Malaysia vor Gericht. Werden sie wegen Mordes verurteilt, hat das zwangsläufig die Todesstrafe zur Folge. Ihre einzige Chance: glaubhaft zu machen, dass sie keine Ahnung davon hatten, was sie da eigentlich taten.

Beide behaupten, dass sie von verschiedenen Männern, die sie für Japaner oder Chinesen hielten, für eine TV-Sendung nach Art der "Versteckten Kamera" angeworben wurden. Der Spaß soll darin bestanden haben, einem fremden Mann Babyöl oder ähnliches ins ...

