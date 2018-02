Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag eine Erholung versucht. Nach ihrem jüngsten Kursrutsch lagen die bedeutendsten Indizes der Region jeweils mehr als ein Prozent im Plus. Die Stimmung an den Börsen habe sich über das Wochenende wieder etwas aufgehellt, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Eine vorsichtige Annäherung von Nord- und Südkorea sorge für etwas mehr Optimismus nach den etwas chaotischen Handelstagen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,58 Prozent auf 3378,66 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag noch um rund 1,5 Prozent abgesackt und damit auf ...

