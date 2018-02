marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger in Karnevalsstimmung

Die gute Stimmung aus den Karnevalshochburgen überträgt sich am Rosenmontag auch auf den Aktienmarkt. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) legt am Mittag fast 2 Prozent an Wert zu. Angesichts der jüngsten Börsenturbulenzen wäre es jedoch zu früh von einer endgültigen Entwarnung zu sprechen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,7% 12.313

MDAX +0,8% 25.241

TecDAX +2,0% 2.489

SDAX +1,8% 11.806

Euro Stoxx 50 +1,5% 3.375

Die Topwerte im DAX sind Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Das tolle daran ist, dass heute aufgrund der positiven Gesamtmarktstimmung sämtliche Indexwerte in der Gewinnzone zu finden sind.

