Zum 12. Mal verstärken die Gewinner ihre positive Wirkung auf die Gesellschaft weltweit und verzeichnen dadurch auch bessere Leistungen und Ergebnisse

Das Ethisphere Institute, das im Bereich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftsmethoden weltweit führend ist, hat heute 135 Unternehmen aus 23 Ländern und 57 Branchen bekannt gegeben, die zu den weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2018 (2018 World's Most Ethical Companies) gehören.

Seit 2007 zeichnet Ethisphere diejenigen Unternehmen aus, die sich ihrer wichtigen Rolle bewusst sind, um positive Veränderungen in der Geschäftswelt und in der Gesellschaft auf der ganzen Erde zu beeinflussen und voranzubringen und dabei eine möglichst große Wirkung auszulösen. Im Jahr 2017 verzeichneten wir tiefgreifende Veränderungen in den Debatten rund um die Welt, doch im Rahmen dieses Bruchs erkannten wir auch, wie internationale Unternehmungen als führende gesellschaftliche Stimme hinsichtlich der Verbesserung der menschlichen Existenz hervortraten.

Wertorientierte Führungsarbeit setzte sich an die Spitze der Geschäftsstrategien, und immer mehr Unternehmen formulierten ihren Daseinszweck in sehr breiten, auf die Gesellschaft fokussierten Worten. Diversität und Inklusivität, Investitionen und langfristige Verpflichtungen sowie die konstruktive Nutzung der Ausdruckskraft eines Unternehmens sind mittlerweile die Merkmale, die von den Stakeholdern erwartet und von den Investoren belohnt werden.

Die weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2018 reagierten auf diese Chance, ohne zu zögern. Rekordwerte bei den Kennzahlen für gemeinnützige Unterstützungsmaßnahmen sowie innovative Möglichkeiten der Bindung und Anregung von Mitarbeitern, Kunden und anderen Stakeholdern versinnbildlichen die diesjährigen Preisträger.

"Über die vergangenen zwölf Jahre haben wir immer wieder gesehen, dass diejenigen Unternehmen, die sich an Transparenz und Glaubwürdigkeit orientieren, mit dem Vertrauen ihrer Angestellten, Kunden und Anleger belohnt werden. Negativschlagzeilen mögen zwar Aufmerksamkeit erregen, aber Unternehmen, die Rechtsgrundsätzen treu bleiben und weltweit anständig und fair ihren Geschäften nachgehen, werden auf lange Frist immer Erfolg haben", erklärte Ethisphere- CEO Timothy Erblich. "Glückwünsche für alle im Jahr 2018 Ausgezeichneten!"

Die Auffassung von Ethisphere, dass finanzieller Wert und Ethik untrennbar miteinander verbunden sind, wurde durch eine langfristige Untersuchung des Aktienpreises der börsennotierten Preisträger im Vergleich zu US-amerikanischen Blue-Chip-Unternehmen bestätigt. Die Forschungsarbeit ergab, dass die weltweit ethischsten Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, den Blue-Chip-Sektor leistungsmäßig über fünf Jahre um 10,72 Prozent und über drei Jahre um 4,88 Prozent übertroffen hatten. Ethisphere bezeichnet dies als Ethikbonus

"Für uns ist es eine Ehre, zum fünften Jahr in Folge unter den weltweit ethischsten Unternehmen geführt zu werden", sagte der Vorsitzende und CEO von Dell Technologies, Michael Dell. "Ethik und Integrität werden bei Dell ernst genommen. Wir arbeiten unermüdlich daran, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, aufzuwerten und unsere Teammitglieder durch fundierte ethische Entscheidungen zu inspirieren. Denn bei Dell ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, ebenso wichtig wie die Ergebnisse, die wir erzielen."

"Verantwortungsbewusstes Wirtschaften ist ein grundlegender Bestandteil der Unternehmenskultur und des Geschäftsbetriebs von Volvo Cars und etwas, das wir intern sowie bei unseren Geschäftspartnern dauernd fördern", sagte der President und CEO von Volvo Cars, Håkan Samuelsson. "Eine ethische Vorgehensweise ist in der Geschäftswelt nicht nur das Richtige, sondern zahlt sich auch finanziell aus und hilft dabei, die besten Mitarbeiter an Bord zu holen. Wir sind stolz darauf, dass wir zum zweiten Jahr hintereinander als eines der weltweit ethischsten Unternehmen ausgezeichnet wurden."

"Integrität darf nicht nur als Einhalten von Gesetzen, Regeln und Vorschriften verstanden werden, denn sie greift noch viel weiter und ist Bestandteil einer Kultur. Ethisches Verhalten ist gut für das Geschäft, denn es stärkt die Moral, verbessert die Effizienz und fördert das, was in jedem Markt am wichtigsten ist: Vertrauen", sagte der CEO von Grupo Bimbo, Daniel Servitje.

"Bei Microsoft gehören Vertrauen und Integrität zu unseren Kernwerten und sind entscheidend für unseren Erfolg. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Welt mit den Möglichkeiten der Technologie zu verbessern, und den Anfang dabei macht ein Geschäftsgebaren, durch das wir das Vertrauen unserer Kunden aufbauen und beibehalten können", sagte der President von Microsoft, Brad Smith. "Für Microsoft ist es eine Ehre, von Ethisphere einmal mehr zu den weltweit ethischsten Unternehmen gezählt zu werden, denn dies widerspiegelt unseren Einsatz für eine nachhaltige Wirkung auf die Welt um uns herum."

Feierliches Galadinner

Die Vorsitzende und CEO von PepsiCo, Indra Nooyi, wird am 13. März im "Cipriani 42nd Street" anlässlich der Gala für die weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2018 die Grundsatzrede halten. Nooyi, die seit 2006 CEO ist, ist die Hauptverantwortliche für Performance with Purpose Erfolg mit Verantwortung, nämlich das Versprechen von PepsiCo, das Richtige für das Geschäft zu tun, indem man auf die Bedürfnisse der Welt eingeht. Um mehr zu erfahren oder sich für die Gala anzumelden, klicken Sie bitte hier.

Methodik

Die Bewertung der weltweit ethischsten Unternehmen basiert auf dem Rahmenwerk des Ethics Quotient (EQ, Ethikquotient) des Ethisphere Institute. Dieses liefert eine quantitative Methode für eine objektive, einheitliche und standardisierte Bewertung der Leistungen eines Unternehmens. Die erfassten Informationen liefern ein umfassendes Muster mit klar definierten Kriterien für Kernkompetenzen, decken aber nicht sämtliche Aspekte von Bereichen wie Corporate Governance, Risiken, Nachhaltigkeit, Compliance und Ethik ab.

Punkte werden in fünf Hauptkategorien vergeben: Ethik- und Compliance-Richtlinien (35 Prozent), Unternehmensbürgerschaft und unternehmerische Verantwortung (20 Prozent), Ethikkultur (20 Prozent), Unternehmensführung (15 Prozent) sowie Marktführerschaft, Innovation und Ansehen (10 Prozent). Alle Unternehmen, die an dem Beurteilungsverfahren teilnehmen, erhalten Einblick in ihre Bewertung und dadurch wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sie im Vergleich zu anderen namhaften Organisationen dastehen.

Über Ethisphere

Das Ethisphere Institute ist weltweit führend bei der Festlegung und Weiterentwicklung der Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmenscharakter, Marktvertrauen und Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über tiefgreifende Fachkenntnisse in Bezug auf das Messen und Festlegen ethischer Grundnormen mithilfe datenorientierter Informationen aus unserem Ethics Quotient und arbeitet zusammen mit den weltweit größten Firmen an der Steigerung des kulturellen Werts anhand von Erkenntnissen aus unserem Datensatz zur Bewertung der Unternehmenskultur, der auf unseren acht Säulen einer ethischen Kultur gründet. Ethisphere würdigt durch die Auszeichnung der ethischsten Unternehmen der Welt herausragende Leistungen und unterstützt Branchenexperten mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Weitere Informationen über Ethisphere finden Sie unter http://www.ethisphere.com.

