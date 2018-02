Frankfurt - Die Edelmetalle starten erholt in die neue Handelswoche, nachdem sie am Freitag im Zuge der allgemeinen Schwäche an den Rohstoffmärkten mit Ausnahme von Palladium unter Druck standen, so die Analysten der Commerzbank. Bei Gold sei der Preisrückgang erneut von starken ETF-Abflüssen begleitet worden (6,5 Tonnen).

