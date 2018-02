Niemand weiß, wie es weiter geht nach der Korrektur. Mit Trendfolgesystemen können Anleger Trends frühzeitig erkennen und gegensteuern. Der Multi Asset Fonds apano Man AHL Trend Alternative bietet überdiese eine breite Diversifikation.Der jüngste Abverkauf an der Börse trifft Investoren unvorbereitet. Sie wollen sich gegen mögliche Risiken am Markt absichern. Die Nachfrage nach Trendfolgesystemen steigt. "Märkte sind von Emotionen getrieben, z.B. Gier und Panik", sagt Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter und einer der Gründer von apano Investments in einem Video-Beitrag. Aus Emotionen entstehen Trends. In steigenden Märkten treiben gute Nachrichten die Märkte in eine Richtung. So nähert eine Aktienhausse die nächste.

