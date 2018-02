Unternehmen bewegen sich heutzutage in einem immer volatileren und komplexeren Umfeld; das gilt besonders für die Konsumgüterbranche, die in den letzten Jahren von einem hohen Grad an Individualisierung geprägt ist. "Mass Individualization" gilt als Erfolgsgarant in einer hyperindividualisierten Gesellschaft. Standardsortiment war gestern; heute stellt der Verbraucher seinen Lieblings-Burger am heimischen Bildschirm selbst zusammen, und auf einer Schachtel Schokoriegel möchte er das eigene Bild aus Kindheitstagen sehen.

Sowohl für Marken- als auch für Verpackungshersteller bedeuten die zunehmend variierenden Konsumentenwünsche vor allem einen permanenten Zeit-, Innovations- und Kostendruck. Doch nicht nur der Trend zur Individualisierung stellt produzierende Unternehmen mit langjähriger Erfahrung vor große Herausforderungen. Auch immer neue technische Innovationen und das stetig wachsende Warensortiment führen dazu, dass sich sämtliche Akteure entlang der Wertschöpfungskette auf einen kontinuierlich schnelleren Wandel und kürzere Produktlebenszyklen einstellen müssen. Wachsende Unsicherheiten in Bezug auf die planbare Nachfrage sind die Folge. Mit konventionellen Konzepten ist optimales Supply-Chain-Management unter diesen Bedingungen nicht mehr zu meistern.

"Gerade im FMCG-Bereich gelangen Produktinnovationen immer schneller in den Markt. Das erfordert agilere, effiziente Wertschöpfungsketten", erklärt Hans-Christian Bestehorn, Geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung der RLC Packaging Group. "Wir richten daher seit einigen Jahren den Fokus darauf, uns dem veränderten Umfeld anzupassen und die Flexibilität und Geschwindigkeit entlang der Supply Chain zu erhöhen. Aus Fast ...

