"Jeder weiß, dass ich mich für die wunderschöne Mechanik und für Uhren begeistere, die ganz besonders glänzen. Wenn ich auf meiner Uhr den Schriftzug TMT x Hublot sehe, erfüllt mich dies mit Stolz. Als Uhr, die ebenfalls einen starken emotionalen Wert besitzt, symbolisiert sie meinen Werdegang, meine ungeschlagenen 50:0 Rekordsiege und meinen letzten Kampf in Las Vegas! Ich habe Geschichte geschrieben."



Floyd "Money" Mayweather, Hublot Botschafter Fünffacher Weltmeister



Rekordhalter seiner Disziplin mit 50 ungeschlagenen Siegen



"Es ist eine Ehre für uns, mit der größten Legende im Boxen zusammenzuarbeiten, einem Weltmeister, der durch den 50. Sieg einen neuen Rekord in seiner Disziplin aufgestellt hat. "The Best Ever"! 50 Siege, keine Niederlage, eine Überlegenheit in seiner Kunst, die Kampfgeist, Mut, das Überwinden eigener Grenzen, Ehrgefühl und ein ganz besonderes taktisches Gespür erfordert. Den Schlägen des Gegners ausweichen, selbst präzise, klare und kraftvolle Schläge verteilten und im Laufe der Runden und Wettkämpfe nie an sich zweifeln. Hierfür ist Durchhaltevermögen gefragt. Ein Weltmeister, der unseren Werten gleicht - "first, unique, different!" "



Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot



12 Titel in 5 Gewichtsklassen - ungeschlagen - Floyd "Money" Mayweather, der legendäre Boxer. Der Champion der Champions hat für über zwei Jahrzehnte den Boxring beherrscht und sicherte sich dabei den Rekord von 50-0 gewonnen Kämpfen. Floyd "Money" Mayweather präsentiert am Samstag, den 11. Februar in Las Vegas gemeinsam mit Hublot zwei neue Editionen, die in Parnterschaft mit der Luxusuhrenmanufaktur entstanden sind. "Money" wird gemeinsam mit Hublot die Big Bang Unico TMT enthüllen. TMT steht für "The Money Team". 3 Buchstaben für ein kraftvolles und ausdruckstarkes Logo der Lifestylemarke von Floyd Mayweather!



Hublot Crystals Boutique I Las Vegas I 10. Februar 2018



Am 26. August 2017 betrat Floyd Mayweather, der Superstar unter den Boxern, stilvoll den Ring. Auf seinen schwarzen Shorts mit Goldnieten war "TBE" und "HUBLOT" zu lesen, zwei Worte für eine gemeinsame Philosophie - den ultimativen Sieg. Entworfen wurde die Kreation von Sophie Whittam, der Direktorin von Fight Label, der Marke für luxuriöse Shorts und Kleidung im Boxsport par excellence. Die talentierte Designerin wählte eine Kombination aus Schwarz und Gold und unterstreicht damit den geschichtsträchtigen sowie legendären Erfolg des Sportlers. Es entstand ein Design, das Floyd Mayweather auf seinem eigenen 1-Millionen-Dollarschein zeigt. Die aus Blattgold gefertigte Graphik wurde in Handarbeit auf das mattschwarze Lammleder aufgebracht und der aus Wildleder und glänzend schwarzem Pythonleder gearbeitete Gürtel ist mit Swarovski-Steinen besetzt.



Legendäre Shorts eines Boxers - als Symbol für eine Partnerschaft und neue Rekorde!



Hublot x Mayweather. Die Geschichte beginnt 2015 mit der "Knockout"-Partnerschaft anlässlich des "Jahrhundertkampfs" zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao. Zum ersten Mal waren die Boxershorts von Money mit einem Markennamen versehen. Bei seinem "Money Fight" gegen Conor McGregor im Jahr 2017 zierte Hublot erneut den Gürtel von Floyd Mayweather. Shorts, die zum unverwechselbaren Markenzeichen der größten Boxlegende aller Zeiten avanciert sind und auch seinen 50. Sieg in Folge begleiteten. Shorts, die selbstverständlich beim Entwurf der Big Bang Unico TMT im Mittelpunkt standen und darüber hinaus von Hublot in Szene gesetzt wurden, um zwei neue limitierte Editionen zu präsentieren.



BIG BANG UNICO TMT - The Game Changer - Die Uhr der Siege ohne Niederlagen



Die Big Bang Unico TMT unterstreicht ihr Siegerantlitz durch ein Armband aus schwarzem Lammleder, das von Pythonleder und goldfarbenen Nieten akzentuiert wird - ein Verweis auf die legendären Shorts, die Mayweather bei seinem letzten Kampf trug. Beide Uhren greifen ebenfalls das Gold des Boxchampions auf. Das Gehäuse sowie die Lünette sind aus einer Kombination aus Karbon und 18K Gold. Ein einzigartiger Verbundwerkstoff, bei dem Goldpulver in Handarbeit in die Karbonschichten eingegeben wird, bevor diese gepresst werden. Bei 12 Uhr verfügt die Uhr über die applizierten drei Buchstaben TMT. Und der Gehäuseboden ist mit dem legendären Schriftzug des Champions versehen, TBE - "The Best Ever". Die auf 100 Exemplare limitierte Big Bang Unico TMT ist ebenfalls in einer auf 10 Exemplare limitierten und nummerierten Edition erhältlich, die aus 18K Gold besteht und in vollem Glanz erstrahlt. Die Lünette, das Gehäuse, der Höhenring, die Zähler, die Indizes und die 3 goldfarbenen Buchstaben TNT erstrahlen in 48 Diamanten im Baguetteschliff und 378 Diamanten im Brillantschliff von insgesamt 4,85 Karat.



Zwei weitere einzigartige und unbesiegbare Modelle von Hublot, die jeweils von einem Boxhandschuh begleitet werden, der vom größten Champion aller Zeiten signiert ist.



Big Bang Unico TMT! Welcher Herausforderung stellst du dich als Nächstes?



