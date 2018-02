NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe leicht über seiner Schätzung gelegen, jene des Marktes sei aber verfehlt worden, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick des Sportartikelherstellers auf das Jahr 2018 entspreche beim EPS in etwa der Konsenserwartung./tih/gl

Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN DE0006969603

