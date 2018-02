Hamburg (ots) - Daniel Kehlmann ist einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands und startet auch in Amerika durch. Seine Ziele hat er aber noch längst nicht erreicht. "Solange am Broadway kein Stück von mir läuft, habe ich Träume genug", sagt Kehlmann im Gespräch mit dem Magazin NEON (Ausgabe 3/2018). Eines seiner Stücke in dem Theaterviertel New Yorks aufgeführt zu wissen, "das wäre das Allertollste" für den Schriftsteller. Mit seinem letzten Theaterstück hätte sich sein Traum fast erfüllt. "Aber dann hat es eine schlechte Kritik in der 'New York Times' gegeben, und es war vorbei", verrät der 43-Jährige gegenüber NEON.



