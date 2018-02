Potsdam (ots) - Zum Welttag des Radios am 13.02.2018 wird Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie, sein Programm schwerpunktmäßig unter das Motto "Mein Sender - meine Heimat" stellen. 33 öffentliche und private Radiosender Deutschlands nehmen auf Initiative der Radiozentrale an dieser Programmaktion teil. Radio ist immer noch das Medium Nr. 1, sowohl in der Hördauer (über 4 Stunden täglich) als auch in seiner Glaubwürdigkeit. Es ist "der Tagesbegleiter" im besten Sinne.



Warum dies so ist, klärt Radio TEDDY auf vielfältige Weise. So erfahren Kinder bspw. wer das Radio erfunden hat, wie die Moderatoren nach Hause ins Zimmer oder aus dem Autoradio kommen, wer die Musik auswählt und wie das Programm von Radio TEDDY entsteht... Gleichzeitig werden die Familien selbst zu Wort kommen: Kinder verraten, was sie am Radio besonders mögen und warum sie gern Radio TEDDY hören; Eltern erzählen, warum sie Radio TEDDY vertrauen und sich und ihre Kinder dort gut aufgehoben fühlen. Es werden sehr persönliche Geschichten sein.



Radio als ein "Stück Heimat" zu erleben, ist bei Radio TEDDY sinnbildlich als "Geborgenheit in der Familie" zu verstehen. Das Programm orientiert sich in seinen diversen Rubriken an deren Tagesablauf, bildet den Alltag ab, ist Freund und manchmal auch Tröster für die Kinder, Ratgeber für Eltern, Helfer bei den Hausaufgaben, "ins Bett-Bringer" ... und vor allem: Unterhalter mit guter Musik, die mindestens zwei Generationen mögen.



Radio TEDDY-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott: "Wir haben mit unserem Programm in den Jahren das Vertrauen der Eltern und Kinder erworben. Damit gehen wir sehr verantwortungsvoll um und bestätigen es täglich aufs Neue. Heimat kann ein Ort sein, aber auch das Gefühl 'hier bin ich zu Hause'. Viele Eltern und Kinder bestätigen uns: Radio TEDDY ist ein 'gutes Zuhause'."



