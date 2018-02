Mit einem deutlichen Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Montag starten und damit die positive Entwicklung vom Wochenschluss fortsetzen. Allerdings seien die Nervosität und Volatilität noch nicht aus dem Markt gewichen, so ein Marktbeobachter. Die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen noch weiter im Griff haben. Vor diesem Hintergrund dürften vor allem die am Mittwoch anstehenden Daten zur US-Inflation der Dreh- und Angelpunkt für die weitere Entwicklung der US-Börsen werden.

Sollten die Prognosen für die Verbraucherpreise überschritten werden, könnte das eine neue Panikattacke an den Märkten auslösen. Wenn allerdings die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, könnte das für eine kräftige Erholungsbewegung an den Märkten sorgen. Die Zinsängste dürften dann erst einmal abflauen. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine deutlich höhere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn leer. Vielmehr dürfte sich das Interesse der Anleger auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum geplanten Infrastruktur-Programm mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar konzentrieren. Die Börsianer erhoffen sich davon einen Schub für die US-Konjunktur, ein Faktor der die Börsen seit der Wahl Trumps im November 2016 angetrieben hat.

Von der Berichtssaison kommen zu Wochenbeginn nur wenige Impulse. Quartalszahlen gibt es aus der dritten und vierten Reihe. So wies der Pharmakonzern Arrowhead Pharmaceuticals am Freitag nach der Schlussglocke einen Verlust für das erste Quartal aus, der sich auf Jahressicht ausgeweitet hatte - und dies bei gesunkenen operativen Kosten. Aber auch die Umsätze gingen zurück. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv, am Freitag ging es nachbörslichen Handel um gut 3 Prozent nach unten.

