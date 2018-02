Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Montag die Geschäftszahlen von Sixt honoriert. Die Aktien des Autovermieters fuhren im SDax mit einem Plus von 8,1 Prozent auf 83,15 Euro ganz nach vorne. "Schon wieder ein Rekordjahr", stellten die Analysten der Commerzbank mit Blick auf die am Freitag veröffentlichten Bilanzdaten fest.

