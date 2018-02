Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays vor den Jahreszahlen der britischen Banken von 220 auf 225 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seiner Bewertung für Barclays lägen nun die Gewinnschätzungen je Aktie für 2019 zu Grunde, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Wert des Anteils am Afrika-Geschäft gestiegen. Für 2018 ist der Experte für die auf den Heimatmarkt fokussierten britischen Institute wie Barclays und Lloyds positiv gestimmt, während er bei den international ausgerichteten Häusern wie HSBC und Standard Chartered schon vieles eingepreist sieht./ajx/tih Datum der Analyse: 09.02.2018

