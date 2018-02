Hamburg (ots) -



Mit dem bundesweit ersten und einzigen "Peppa Pig Land" und einem neuen Virtual Reality Ride und startet die Merlin Jahreskarte in die Freizeitparksaison 2018. Die Merlin Jahreskarte gibt es pünktlich zu Ostern und zum Start in die neue Park Saison zum Sale Preis ab 80 EUR für ein Jahr freien Eintritt in die 16 deutschen Merlin Attraktionen. So können Attraktionen wie SEA LIFE, Madame Tussauds, die Dungeons und weitere Attraktionen 365 Tage im Jahr entdeckt werden.



Im Heide Park Resort gibt es dieses Jahr so einiges neues zu erleben. Mit dem neuen Themenbereich Peppa Pig Land erweitert Norddeutschlands größter Freizeitpark und Kurzreise Abenteuer das bestehende Familienangebot. Das Heide Park Resort bietet so Vorschulkindern und allen Fans der beliebten Animationsserie Peppa Pig[TM] von Entertainment One (auf deutsch Peppa Wutz), eine einzigartige Möglichkeit, die Welt von Peppa und ihren Freunden zu entdecken. Insgesamt vier neue Attraktionen, darunter Schorsch Dino Abenteuer oder Peppas Bootsfahrt, erwarten die Besucher im Peppa Pig Land und auch Übernachtungsgäste können sich auf drei liebevoll gestaltete Themenzimmer im Heide Park Abenteuerhotel freuen. Aber auch der Grusel kommt im Heide Park nicht zu kurz. An ausgewählten Wochenenden übernehmen die Untoten den Park. Beim Zombie-Escape gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, die Rätsel zu lösen und so den hungrigen Zombies zu entkommen. Auch das Grand Hotel Morton lehrt die Heide Park Besucher in dieser Saison erneut das Fürchten. Mit der Merlin Jahreskarte können die rund 40 Attraktionen und Shows des Heide Parks die gesamte Saison über ohne Ausschlussdaten besucht werden.



Das LEGOLAND® Deutschland Resort präsentiert zum Saisonstart am 24. März 2018 die europaweit erste LEGO® thematisierte Virtual Reality Achterbahn. Im Großen LEGO Rennen können abenteuerlustige Rennfahrer ab 6 Jahren dank Bluetooth Technologie auf packende Abenteuer-Tour mit dem LEGO Zauberer, einem Piratenkapitän und Surfer-Girl gehen. Die Piste ist komplett mit virtuellen LEGO Steinen gestaltet und interaktive Elemente sorgen für Rennatmosphäre. Wer sein LEGO Abenteuer am Abend verlängern möchte, kann sich auf das neue Pirateninsel Hotel freuen. Das 26,6 Millionen teure Hotel im LEGOLAND Feriendorf verfügt über 142 thematisierte Zimmer in zwei Gebäudeteilen und bietet Platz für 594 Seeräuber. In der Königsburg und im LEGOLAND Feriendorf erhalten Merlin Jahreskarten Inhaber einen exklusiven Übernachtungsrabatt.



Ab dem 07.03.2018 ist die Jahreskarte im Sale und dann für kurze Zeit ab 80 EUR pro Person zu haben. Die Eintrittskarte in die Welt der 16 deutschen Merlin Attraktionen ist 12 Monate gültig und bietet jede Menge Spaß und Abenteuer.



