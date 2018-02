Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan ruhte der Börsenhandel wegen eines Ausgleichstages zum Gedanken an die Staatssgründung.

AKTIENMÄRKTE (12.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.649,40 +1,16% -0,99% Euro-Stoxx-50 3.378,84 +1,59% -3,57% Stoxx-50 3.020,88 +1,57% -4,94% DAX 12.327,59 +1,82% -4,57% FTSE 7.182,27 +1,27% -7,74% CAC 5.156,59 +1,52% -2,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,79 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,28 59,2 +1,8% 1,08 -0,3% Brent/ICE 63,73 62,79 +1,5% 0,94 -3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,61 1.316,08 +0,3% +4,54 +1,4% Silber (Spot) 16,44 16,36 +0,5% +0,08 -2,9% Platin (Spot) 965,95 966,20 -0,0% -0,25 +3,9% Kupfer-Future 3,08 3,03 +1,4% +0,04 -6,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem deutlichen Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Montag starten und damit die positive Entwicklung vom Wochenschluss fortsetzen. Allerdings seien die Nervosität und Volatilität noch nicht aus dem Markt gewichen, so ein Marktbeobachter. Die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen noch weiter im Griff haben. Vor diesem Hintergrund dürften vor allem die am Mittwoch anstehenden Daten zur US-Inflation der Dreh- und Angelpunkt für die weitere Entwicklung der US-Börsen werden. Sollten die Prognosen für die Verbraucherpreise überschritten werden, könnte das eine neue Panikattacke an den Märkten auslösen. Wenn allerdings die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, könnte das für eine kräftige Erholungsbewegung an den Märkten sorgen. Die Zinsängste dürften dann erst einmal abflauen. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn leer. Vielmehr dürfte sich das Interesse der Anleger auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum geplanten Infrastruktur-Programm mit einem Volumen von 200 Milliarden Dollar konzentrieren. Die Börsianer erhoffen sich davon einen Schub für die US-Konjunktur, ein Faktor der die Börsen seit der Wahl Trumps im November 2016 angetrieben hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftig erholt zeigen sich die Börsen in Europa am Montagmittag. Gute Vorgaben von der Wall Street haben zunächst das Fundament geliefert. Dazu sind erste Käufe zu beobachten, nachdem der Aktienmarkt zu schnell zu tief gefallen ist. Gemessen an den aktuellen Gewinnschätzungen sind die Börsen in Europa nicht mehr so teuer wie zu Jahresstart, in der Folge kommt frisches Geld an den Markt. Gegenwind kommt allenfalls von den Anleihen, die etwas leichter tendieren. Ein wichtiger Faktor dürfte dann der Start der Wall Street am Montag sein, noch spannender wird es am Mittwoch mit neuen US-Inflationsdaten. Auch an der Preisfront der Rohstoffe setzt nach dem Abverkauf in der Vorwoche eine Stabilisierung ein. Positiv wird im Handel die Aussage der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager für die Aktie von Bayer (plus 1,2 Prozent) gewertet. Sie stellte in einem Bericht der Rheinischen Post am Samstag Bayer grünes Licht für die Übernahme von Monsanto in Aussicht. Beim europäischen Flugzeughersteller Airbus (minus 1,1 Prozent) gibt es erneut Probleme bei den Triebwerken für den A320neo, die von Pratt & Whitney zugeliefert werden. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit ordnete am Freitag daher Flugbeschränkungen für Flugzeuge an, die mit den betroffenen Triebwerken ausgerüstet sind. "Der A320neo gehört zu den meistverkauften Flugzeugen von Airbus", so ein Marktteilnehmer. Für das laufende Jahr werde mit rund 380 Flugzeugen des Typs gerechnet. Sollte es dort zu Verzögerungen kommen, dürfte sich dies auf Umsatz wie Gewinn auswirken. Ebenfalls gegen den Trend verliert die Aktie von Südzucker gut 3 Prozent. Mit dem Wegfall der Zuckermarktverordnung in Europa steht für Südzucker ein Paradigmenwechsel an. "Uns steht nun eine schwierige Übergangsphase von mindestens zwei Jahren Dauer bevor", sagte Südzucker-Finanzvorstand Thomas Kölbl gegenüber der Börsen-Zeitung. Vielen Aktionäre ist das Risiko einer zweijährigen Übergangszeit zu ungewiss und sie trennen sich daher von ihren Aktien. Als solide werden an der Börse die Zahlen des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec gewertet. Die Aktie gewinnt 0,7 Prozent. Die Puma-Aktie notiert 0,5 Prozent fester. Der Sportartikel-Hersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Nettogewinn mehr als verdoppelt. Dabei kehrte das Unternehmen im Schlussquartal in die Gewinnzone zurück und erzielte bessere Margen und Umsätze. Vor den Zahlen notierte die Aktie aber 2 Prozent im Plus. Vor allem die Ergebnisverbesserungen im Schlussquartal blieben unter den Erwartungen der Analysten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.52 Uhr Do, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,2267 +0,12% 1,2290 1,2256 +2,1% EUR/JPY 133,32 -0,03% 133,55 133,57 -1,5% EUR/CHF 1,1491 -0,23% 1,1527 1,1484 -1,9% EUR/GBP 0,8853 -0,10% 0,8868 1,1383 -0,4% USD/JPY 108,67 -0,16% 108,67 108,96 -3,5% GBP/USD 1,3857 +0,22% 1,3859 1,3951 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.775,56 +5,96% 8.425,78 7.967,18 -38,91

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor Beginn des Mondneujahrfestes haben sich die meisten ostasiatischen Börsen am Montag von ihren zum Teil heftigen Verlusten zum Wochenschluss erholt. Doch angesichts der schwärzesten Börsenwoche seit Jahren und der Rally der Wall Street am Freitag zeigten sich Händler etwas enttäuscht über die insgesamt eher maue Erholung an den asiatischen Aktienmärkten. Während der Handel in Japan feiertagsbedingt ruhte, zeigten sich die chinesischen Leitindizes in Schanghai sowie auf Taiwan freundlich, Hongkong drehte im späten Handel ins Minus. "Investoren ringen nach der Achterbahnfahrt der vergangenen Woche noch immer um Atem", hieß es bei der OCBC Bank in Singapur. In Südkorea kamen die Kurse im späten Geschäft etwas zurück, gleichwohl zählte die Börse in Seoul mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent noch immer zu den festesten Handelsplätzen der Region. Die Vorwoche war die schwärzeste in Südkorea gewesen seit August 2011. Im Handel wurde wegen der Erholung am Aktienmarkt, aber auch wegen des Anstiegs des Won auf die politischen Entspannungssignale aus Nordkorea verwiesen. Erstmals seit mehr als zehn Jahren will Nordkorea wieder ein Gipfeltreffen mit dem Süden abhalten. Bereits am Dienstag beginnt des Mondneujahrfest und die Börse in Taipeh auf Taiwan bleibt als erste geschlossen, weitere Börsen folgen dann in den nächsten Tagen. Daher wurde der Handel bereits zum Wochenauftakt als dünn bezeichnet.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen auch mit dem Start in die neue Woche weiter zu. Während sich der Sektor lange Zeit immun gegen die gestiegene Risikoaversion am Aktienmarkt und den gestiegenen Zinsen bei den Anleihen gezeigt hatte, sind auch hier die Bewertungen die vergangenen beiden Tage ins Rutschen gekommen. Dies wird deutlich sichtbar, vergleicht man die aktuellen Index-Stände in der Tabelle mit dem Jahresbeginn.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Marke Volkswagen steigert Absatz im Januar um 7,1 Prozent

Die Marke Volkswagen hat im Januar 2018 insgesamt 533.500 Fahrzeuge weltweit an Kunden übergeben. Das waren 7,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Heimatmarkt Deutschland stieg der Absatz um 12,3 Prozent auf 43.300 Fahrzeuge. Dazu habe unter anderem die Umweltprämie beigetragen, teilte Volkswagen mit. Im Europa wurden mit 135.300 Neufahrzeugen 4,9 Prozent mehr verkauft.

ENBW will in Taiwan drei Windparks bauen

Der Energieversorger ENBW startet seine Expansion in Asien. Gemeinsam mit zwei Partnern wollen die Baden-Württemberger drei Windparks vor den Küsten Taiwans errichten, wie das Unternehmen mitteilte. Zusammen mit dem australischen Investor Macquarie Capital und dem taiwanischen Projektentwickler Swancor Renewable sollen drei Offshore-Windfarmen in Angriff genommen werden, die eine Leistung von bis zu 2.000 Megawatt haben könnten, was derjenigen von 2 Atomkraftwerken entspricht. ENBW hat jeweils 37,5 Prozent an den drei Projektgesellschaft erworben.

Bayer will längeres Injektionsintervall für Augenmittel Eylea

Bayer wappnet sich gegen die absehbare Konkurrenz durch Novartis bei der Behandlung des häufigsten Erblindungsrisikos weltweit. Der Pharmakonzern will erreichen, dass sein Blockbuster-Medikament Eylea nach dem ersten Behandlungsjahr deutlich seltener injiziert werden muss als bislang. Eine entsprechende Anpassung der Produktinformation wurde jetzt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt. Eine klinische Studie hat die Wirksamkeit von Eylea zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration auch bei längeren Dosisintervallen bestätigt.

