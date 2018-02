Als Anbieter von intelligenten Intralogistik-Lösungen arbeitet STILL stets an optimierten Logistikprozessen. Im Fall des Horizontalkommissionierers sollte die Effizienz steigen. "Aufgabe war es, die Performance zu erhöhen, dabei ein ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen und dank reduzierter Laufwege die Ergonomie zu verbessern", erklärt Erik Düwel, Produktmanager für autonome Fahrzeuge bei STILL. "Diese Ziele haben wir erreicht und so die Performance bei der Kommissionierleistung um bis zu 30 % gesteigert."

Um den Horizontalkommissionierer zu bewegen, musste bisher ein Mitarbeiter Auf- und Absteigen. Genau diese Aktion wurde auf ein Minimum reduziert. Das neue Produkt sollte autonom fahren und lenken sowie dem Bedienpersonal intelligent folgen, aber bei Bedarf auch manuell gefahren werden können. "Da unser Vertrieb und unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung seit Jahren eng mit Pepperl+Fuchs zusammenarbeiten, schilderten wir ihnen unseren Wunsch dieser Automatisierung on Demand", berichtet Düwel. Darüber hinaus muss das Fahrzeug den hohen Sicherheitsanforderungen ...

