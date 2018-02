Auch in seitwärts verlaufenden und leicht fallenden Märkten kann die Wallrich Wolf Prämienstrategie noch eine positive Rendite erzielen. Wie das funktioniert, erklären Stefan Wallrich und Ottmar Wolf mit einem einfachen Rechenbeispiel.Ausgelöst von Zinsängsten in Amerika ist es zu der seit langem überfälligen Korrektur gekommen. In wenigen Tagen ist der Dow Jones um nahezu 3.000 Punkte (-11,7 %) abgestürzt, beim DAX ging es in der Spitze (bisher) um elf Prozent nach unten. Automatische Verkaufsprogramme und zusammengebrochene Short-VIX-ETFs haben dabei als Turbo gewirkt.

