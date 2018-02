"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Koenig & Bauer einen sehr guten Partner für unsere hohen Ansprüche gefunden haben. Mit der exzellenten Technik der EVO XD werden wir neue Maßstäbe im Verpackungsbereich setzen", so Ratha Kerisnan, Managing Director von IPP. Ende des Jahres soll die Maschine im neuen Werk ihren Betrieb aufnehmen.

IPP wurde vor knapp zehn Jahren in Malaysia gegründet und hat sich mit inzwischen fast 200 Mitarbeitern zu einem der größten Lieferanten für Fast-Food-Verpackungen entwickelt. Das Unternehmen beliefert Kunden in Malaysia und weiteren Ländern im asiatischen Raum. Zudem ist IPP Mitglied bei der International Packaging Group, einem globalen Zusammenschluss führender Unternehmen im Verpackungsdruck. Mit Wirkung vom 19. Januar 2018 hat SCGP Solutions (Singapore) Pte Ltd, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...