Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



9,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben den "Tatort" am vergangenen Sonntag im Ersten gesehen. Damit war "Der kalte Fritte" der zweitbeste Weimar-Tatort und gleichzeitig Tagessieger.



Der MDR-"Tatort" am gestrigen Sonntag ist auf sehr große Publikumsresonanz gestoßen. Mehr als 9,79 Millionen Menschen verfolgten den sechsten Fall des Ermittlerduos Kira Dorn und Lessing am gestrigen Sonntagabend. "Der kalte Fritte" erreichte über alle Altersgruppen hinweg einen ausgezeichneten Marktanteil von 26,2 Prozent. Auch bei den jüngeren "Tatort"-Fans, den 14- bis 49-Jährigen, war der Film mit 21,1 Prozent überaus erfolgreich.



Im Mittelpunkt der Ermittlungen von Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) steht der Mord an dem Milliardär Alonzo Sassen. Bei einem Einbruch in seine Weimarer Villa wird Sassen ermordet. Seine junge Frau Lollo erschießt den Täter - offenbar in Notwehr. Das Ermittlerduo beobachtet Lollo, die danach im Bordell "Chez Chériechen" Arbeit sucht. Das Rotlicht-Etablissement wird von Fritte Schröder geführt.



Der "Tatort Weimar" ist eine Produktion der Wiedermann & Berg Television im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Der Drehbuchautor ist Murmel Clausen. Die Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann. Verantwortlicher Redakteur beim MDR ist Sven Döbler.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Abteilung Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse